Rus dostlarım ‘ev bul’ diye beni arıyor

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Ne yapacaklarını bilmediklerini ve çaresiz kaldıklarını anlatan Moskova’daki tanıdığım Elena, “42 yaşındaki eşim Feodor büyük olasılıkla birkaç gün içinde askerlik şubesine çağrılacak. Evde panik halindeyiz. Bildiğim kadarıyla Rusya’dan çok sayıda kişi Türkiye’nin yolunu tutmuş. Eski tanıdık olarak bize yardımcı olabilir misin? Eşimin sizin orada birkaç ay barınabilmesi için ev ayarlaman mümkün mü? Çok rica ediyorum. Tek umudumuz sensin” dedi. Elena’ya ne söyleyeceğimi bilemedim. Ancak kapıyı da kapatamadım. Eşi bir yolunu bulup Türkiye’ye gelebilirse, ayrı bir ev bulamasam bile bir süre bizde kalabileceğini söyledim.

KARA YOLU AÇIK MI

Moskova’dan bir başka tanıdık Sergey ise Türkiye’ye uçak dışında ulaşmanın yolunu arıyordu. Tek yön uçak bileti fiyatlarının 2 bin dolardan başlayarak 10 bin dolara kadar çıktığını belirten Sergey, “Uçak bulmak hayal gibi bir şey. Türkiye’ye kara yoluyla gelmemiz mümkün mü? Arabamla yola çıksam kaç günde Antalya’ya ulaşabilirim? Rusya-Gürcistan sınırı acaba bize açık mı? Türkiye sınırda sorun çıkartıyor mu? Türkiye’de kaç ay kalabiliriz? Hanım ve çocukla gelsek bize yardımcı olabilir misin?” diyordu. Rusya’daki seferberlikten kaçmaya çalışanlar Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Ermenistan, Özbekistan ve hatta Moğolistan’a gitmeyi dahi göze alıyor. Mesafelere aldırış etmeden “sadece vize olmasın yeter” diyenlerin sayısı on binleri buluyor.