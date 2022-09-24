Rusya'dan Antalya'ya son bilet 200 bin TL

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açıklanan ve önceki gün de cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yayımlanan 'askeri kısmi seferberlik' ilanına göre, Rusya'da 300 bin civarında yedek askerin göreve çağrılacak olması yurtdışına çıkışları arttırdı. Karar sonrası başta Moskova olmak üzere tüm ülke genelinden, Rusya'dan uçuşa açık Antalya, İstanbul, İzmir, Dubai, Taşkent, Bakü, Tiflis, Erivan, Astana gibi kentlere büyük talep oluştu.

ANTALYA’YA AKIN VAR

Rusların en çok tercih ettiği kent ise Antalya oldu. Çarşamba gününden itibaren Moskova ve Rusya'nın diğer kentlerinden Antalya'ya olan uçuşların biletleri hızla tükendi. Çarşamba itibarıyla bilet fiyatlarında başlayan artış, ciddi boyutlara ulaştı. Moskova'nın Domodedovo Havaalanı'ndan dün Antalya'ya giden uçaktaki son biletin, 650 bin 859 rubleye, yaklaşık 11 bin dolara (200 bin TL) satıldığı belirtildi. Bugünkü uçuşlar içinse bilet fiyatlarının 500 bin rubleyi bulduğu kaydedildi.





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DOÇ. DR. HAMDİ AKIN ÜNVER: YÜZLERCE RUS ERKEK İSTANBUL’DA

Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Hamdi Akın Ünver, önceki gün İstanbul Havalimanı’na indiğinde yüzlerce Rus erkeğin Türkiye’ye geldiğini gördüğünü söyledi. Yaşadıklarını Twitter’dan paylaşan Ünver, “İstanbul Havalimanı’na indim ve burada iki saat mahsur kaldım. İstanbul’a gelen genç Rus erkeklerin sayısı inanılmazdı. Uçsuz bucaksız havalimanının neredeyse tamamı yüzlerce Rusça konuşan yolcuyla doluydu. Uzun taksi kuyrukları oluştu. Orta yaşlı Rus çiftlerden bahsetmiyorum. Sadece 20-30 yaşlarında gruplar halinde seyahat eden Rusça konuşan genç erkekler vardı” diye yazdı.

REZERVASYONLAR DEVAM EDİYOR

Turistik seyahat amaçlı yapılan rezervasyonlarda da henüz iptaller olmadığını belirten, Antalya ile Rusya arasında faaliyet gösteren tur operatörü firması yetkilileri, ekim ayı veya kış dönemine ilişkin Rusya'dan rezervasyon almaya devam ettiklerini açıkladı.

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Durumun 1 hafta içinde daha da netleşebileceğini belirten yetkililer, 18 ile 65 yaş arası olup yedek asker kapsamındaki kişilere ilişkin iptaller olabileceğini dile getirdi.

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ERKEKLERDEN BELGE İSTENİYOR

Zira havayolu şirketlerinden birçoğu kısmi seferberlik ilanı gereği, 18 ile 65 yaş arasındaki erkek yolculardan askeri sicil ve kayıt ofisinden belge istiyor. Rusya'dan Antalya'ya düzenlenen tur paketleri genellikle 7-14 gün aralıklarından oluşuyor.