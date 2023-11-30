Rus anne ve kızın katili eski eş çıktı

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MUĞLA Bodrum’da yaşayan ve gayrimenkul işi yapan Rus uyruklu Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana Dvizova’ya (15) 3 gün boyunca ulaşamayan arkadaşları Belaruslu I.S.Y., 25 Kasım’da kayıp ihbarında bulundu. I.S.Y. 27 Kasım’da ise Dvizova’nın evine gitti. Kapıyı kırarak içeri giren I.S.Y., koltukta gördüğü kan izi üzerine durumu polise bildirdi.

OĞLUYLA BİRLİKTE AVRUPA’YA KAÇTI

Olay yerine giden ekiplerin evde yaptığı incelemede koltuğun yanı sıra perde ve yerde de kan izleri tespit etti. Ayrıca ekipler adreste 6 mermi kovanı buldu. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, önceki gün 16.00 sıralarında yol kenarındaki dik yamaçta çarşafa sarılı yaklaşık 3 metre mesafeyle anne ve kızın cesedini buldu. Cinayetlerin şüphelisinin, Irina Dvizova’nın Litvanyalı eski eşi A.K. (46) olduğu belirlendi. A.K.’nın yaşadığı Litvanya’dan otomobiliyle gelip 20 Kasım’da Edirne Hudut Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edildi. Litvanya’da paralı askerlik yaptığı belirtilen A.K.’nın aracıyla Irına Dvizova’nın evinden çıkıp cesetleri atmak için İçmeler mevkisine gittiği ve 45 dakika o bölgede kaldığı belirlendi. Bodrum’da bir otelde konakladığı tespit edilen A.K.’nın cinayetleri işledikten sonra yanına aldığı oğlu M.K. (5) ile 24 Kasım’da eski eşi Irina Dvizova’ya ait otomobille gittiği Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan önce Fransa’ya ardından da Litvanya’ya döndüğü belirlendi. A.K.’ya ait otomobil ise Bodrum’da park halinde bulundu. Irina Dvizova’nın tabancayla vurulup hayatını kaybettiği ve vücudunda da 3 mermi girişi olduğu, aynı tabancayla vurularak öldürülen Dayana Dvizova’nın vücudunda ise 2 mermi girişi olduğu belirlendi. Şüpheli A.K.’nın tabancayı çöp konteynerine attığı belirtildi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

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ARALARINDA VELAYET HUSUMETİ VARDI

Irina Dvizova’nın müşterek çocukları M.K.’nın velayetini almak isteyen eski eşi A.K.’yla bu konu nedeniyle anlaşmazlık yaşadıkları ve 2022’de başlatılan soruşturmanın ardından A.K. hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. Ayrıca Irina Dvizova’nın başvurusu üzerine M.K. için 2023’te de A.K. hakkında 6 ayrı dosyadan uzaklaştırma tedbirinin uygulanmasına karar verildiği ancak şüphelinin Türkiye’de olmadığı belirtildi.