Rukye nedir? Rukye ne demek? Rukye ayetleri nelerdir?

Kur'an-ı Kerim şifa dolu bir kitap olarak indirilmiştir. Maddi manevi birçok hastalığa karşı Allah Teâlâ'nın isim ve sıfatları ile birlikte ayetler de okunarak Allah'a şifa için dua edilir. Maddi manevi her türlü zarardan korunmak için okunan Rukye, şifa bulmak için yapılan bir tedavi şeklidir.

Rukye Nedir?

Allah Teala'nın ayetleri ile Arapça olarak okunan Rukye, şifanın Allah'tan istendiği bir dua şeklidir. Mubah, haram ve şirk olarak 3 grupta incelenir. Mubah olan Rukye Kur'ân-ı Kerim'den ayetler ve Allah Teâlâ'nın isim ve sıfatlarının Arapça olarak okunduğu ve Allah'tan şifa istendiği Rukye'dir. Fatiha suresi ile de Rukye yapıldığına dair hadisler bulunmaktadır. Haram olan Rukye Arapça dışında başka bir dille, bilinmeyen isimler ve anlamsız sözlerle yapılan Rukye'dir. Demir, tuz veya ip gibi nesnelerle Rukye yapılması haram kılınmıştır. Küfür gerektiren anlamlar içeren Rukye ise şirk olarak görülmüştür.

Rukye Ne Demek?

Rukye, Müslüman birinin devam etmesinde sakınca görülmeyen en önemli ilaçlardan biri olarak atfedilmiştir. Kur'an ile tedavi demek olup birçok ayetlerin ve Allah'ın isim ve sıfatlarının okunduğu bir tedavi şeklidir. Kur'anı-ı Kerimden ayetler okuyup hasta olan kişiye hafif şekilde üflemek sureti ile hastayı tedavi etmek ve kötülüklerden korumak için yapılır. 5 özelliği olmayan Rukye'nin faydalı ve caiz olmadığı bilinmektedir. Bunlar;

1 Rukye, Kur'an-ı Kerim'den, sünnetlerden veya içinde şirk ve günah olmayan duaları içermelidir.

2 Arapça dilinde olmalıdır.

3 Rukye'nin şifa vermeyeceğine, şifanın Allah'tan geleceğine inanılarak yapılmalıdır.

4 Cünüp, mezarlık veya hamam gibi haram olan durumlarda yapılmamalıdır.

5 Rukye yapan kişinin taka sahibi olması gerekir.

Kur'an-ı Kerim'in ölüm dışında her derde deva olduğuna inanılır. Rukye, herhangi bir hastalığa karşı şifa bulmak ve kötülüklerden korunmak için Kur'an-ı Kerim'den ayetler okumak, Allah'ın isim ve sıfatlarını anmaktır. Birçok derde deva olan Rukye, usulüne uygun olarak yapıldığında caiz kabul edilmektedir.

Rukye Ayetleri Nelerdir?

Rukye ayetleri; Fatiha, Ayete’l-Kürsi, İhlâs, Felak, Nâs ve Kur’an-ı Kerim'denn diğer bazı surelerle yapılmaktadır. Herhangi bir yeri ağrıyan veya çocuğuna göz değdiğini düşünen kişi bu sureleri okuyarak Rukye yapıp şifasını Allah'tan dileyebilir. Peygamberimiz ölüm döşeğinde iken Nas ve Felak suresini okumuş ve avuçlarını vücuduna sürerek elinin yetiştiği yere kadar Rukye yapmıştır.

Rukye'de Fatiha, Nas, Felak, Zilzal, Hümeze ve Kafirun suresinin tamamı okunur? Bakara Suresi, Ali İmran Suresi, Araf Suresi, İsra Suresi, Muminun Suresi, Yasin Suresi, Saffat Suresi, Rahman Suresi, Haşr Suresi v, Cin Suresi'nin de bazı ayetleri okunmaktadır. Şifa için okunan bu ayetler sihir, büyü, cin ve nazara karşı da okunur.

Diyanet'e göre Rukye'nin caiz olduğu şartlar belirtilmiştir. Hastalık veya kötülüklerden korunmak için Rukye yapılabilir. Bazı İslam alimleri Rukye'nin caiz olmadığını söylese de, hadisler delil olarak gösterilmiş ve şifanın Allah'tan geleceğine inanılarak usulüne uygun şekilde yapılan Rukye'nin caiz olduğu kabul edilmiştir. Hz. Peygamber (S.A.S.), hem kendisine hem kendisinin ziyaret ettiği bazı hastalara söz konusu ayetleri üflemiş, hatta bazen de Hz. Âişe (r.a) Hz. Peygamber'e (S.A.S.) okuyup üflemiş ve eliyle mesh etmiştir. Konu ile ilgili rivayetler değerlendirildiğinde, Allah’tan şifa bulmak veya kötülüklerden korunmak amacı ile yapılan Rukye'nin câiz olduğu, bunun dışında kalanların ise haram olduğu görülmektedir. (Elmalılı, Hak Dini, IX, 6388).