Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı... Yeniden Refahtan istifa etti AK Partiye katıldı

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Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu kurucuları arasında yer aldığı partisinden aday eleştirisi yaparak istifa ettiğini duyurmuştu. Bugün Atatürk Havalimanı'nda Büyük İstanbul Mitingi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozeti takılan Pamukçu AK Parti’ye geçti.

Suat Pamukçu açıklamasında, “Kurucusu olduğum partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim. Bugüne kadar aklı selimin avdet edeceğini ümitle bekledim. Mahalli seçimlerle ilgili aday tespitlerinde de partimizin temel görüşü yerine oy hesabı yapıldığını ve inancımızla uyumlu olmayan adayların gösterildiğini görmek beklentimizin boşuna olduğunu göstermiştir. Bilvesile partimizden istifa ettiğimi saygıyla bilgilerinize sunarım” ifadelerine yer vermişti.

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