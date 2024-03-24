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Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı... Yeniden Refahtan istifa etti AK Partiye katıldı

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#AK PARTİ#İSTANBUL#Secim2024
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2024 16:03

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Suat Pamukçu, AK Parti'nin bugün İstanbul'da yapılan Büyük İstanbul Mitingi'ne katıldı. Suat Pamukçu'ya AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan sahnede taktı.

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Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu kurucuları arasında yer aldığı partisinden aday eleştirisi yaparak istifa ettiğini duyurmuştu. Bugün Atatürk Havalimanı'nda Büyük İstanbul Mitingi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozeti takılan Pamukçu AK Parti’ye geçti.

Suat Pamukçu açıklamasında, “Kurucusu olduğum partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim. Bugüne kadar aklı selimin avdet edeceğini ümitle bekledim. Mahalli seçimlerle ilgili aday tespitlerinde de partimizin temel görüşü yerine oy hesabı yapıldığını ve inancımızla uyumlu olmayan adayların gösterildiğini görmek beklentimizin boşuna olduğunu göstermiştir. Bilvesile partimizden istifa ettiğimi saygıyla bilgilerinize sunarım” ifadelerine yer vermişti.

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Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı... Yeniden Refahtan istifa etti AK Partiye katıldı

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#AK PARTİ#İSTANBUL#Secim2024

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