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Gündem
Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 07.04.2021 - 11:15 | Son Güncelleme:

Romanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

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Romanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Çanakkale Boğazı’ndan geçen Romanya Donanması'na ait, 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' adlı mayın arama gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi’nden saat 09.00’da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Romanya Donanması'na ait, 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' adlı mayın arama gemisi, saat 10.30 sıralarında, Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyünde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen mayın arama gemisi, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Geminin güvertesindeki askerlerin ise boğazı izlemesi dikkat çekti.

Öte yandan savaş gemisine, boğazı geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

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