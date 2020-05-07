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ŞANLIURFA (İHA)
Haber Giriş: 07.05.2020 - 14:28,Son Güncelleme:

Roma dönemine ait 70 bronz sikke ele geçirildi

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Roma dönemine ait 70 bronz sikke ele geçirildi
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Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir otomobilde Roma dönemine ait 70 bronz sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale ilçesinde durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Araçta Roma dönemine ait olduğu belirlenen 70 bronz sikke bulundu. Öte yandan ekipler, ilçedeki 6 tırda yaptığı aramada toplam bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi. Kaçakçılık olaylarına ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı. Malzemelere el koyan ekipler, şüphelileri adliyeye sevk etti.
Bronz sikkeler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi.

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