Roketsan Atmaca Füzesi özellikleri ile öne çıkıyor! İşte, gemisavar Atmaca Füzesi özellikleri
Atmaca Füzesi, yapılan testlerin ardından başarıya erişmesinin ardından envanter çalışmalarına başlanan milli silah oldu. Su üstü harbinde Deniz Kuvvetlerinin harekât ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen; hücumbot, fırkateyn ve korvetlerde kullanılabilen, yüksek hassasiyetli satıhtan satha bir güdümlü mermi olan Roketsan Atmaca, teknik özellikleri ile de dikkat çekiyor. Peki, Roketsan Atmaca Füzesi özellikleri nelerdir? İşte, o füze hakkında bilgiler
Roketsan Atmaca Füzesi gemisasavar niteliği ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmeye hazırlanıyor. Uzun menzili, düşük radar izi, her türlü hava şartlarına uygunluk ve karşı önlemlere dayanıklılık ile öne çıkan Roketsan Atmaca Füzesi, Sinop'ta yapılan testler ile öne çıktı. Peki, Roketsan Atmaca Füzesi özellikleri nelerdir? İşte, o bilgiler
• Otonom
• Düşük Radar İzi
• Yüksek Hassasiyet
• Tüm Hava Şartlarında Görev Yapabilir
• Karşı Tedbirlere Dayanıklı
• Veri Bağı ile Hedef Güncelleme, Yeniden Saldırı, Görev İptal Yeteneği
• Üç Boyutlu Görev Planlama
• Su Üstü ve Su Altı Platformlarından Kara ve Su Üstü Hedeflerine Karşı Angajman
• Su Üstü Platformlardan Su Üstü Hedeflere Karşı Angajman
• Hedef Seçimi
• Uzun Menzil
TEKNİK ÖZELLİKLER
|Uzunluk
|4.800 - 5.200 mm
|Ağırlık
|< 800 kg
|Menzil
|> 220 km
|Güdüm
|Ataletsel Navigasyon Sistemi + Küresel Konumlama Sistemi + Barometrik Altimetre + Radar Altimetre
|Harp Başlığı Tipi
|Yüksek Patlayıcılı Penetrasyon Etkili
|Harp Başlığı Ağırlığı
|250 kg
|Arayıcı Başlık
|Aktif RF
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