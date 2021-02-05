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Haber Giriş: 05.02.2021 - 09:12 | Son Güncelleme:

Roketsan Atmaca Füzesi özellikleri ile öne çıkıyor! İşte, gemisavar Atmaca Füzesi özellikleri

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Roketsan Atmaca Füzesi özellikleri ile öne çıkıyor! İşte, gemisavar Atmaca Füzesi özellikleri
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Atmaca Füzesi, yapılan testlerin ardından başarıya erişmesinin ardından envanter çalışmalarına başlanan milli silah oldu. Su üstü harbinde Deniz Kuvvetlerinin harekât ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen; hücumbot, fırkateyn ve korvetlerde kullanılabilen, yüksek hassasiyetli satıhtan satha bir güdümlü mermi olan Roketsan Atmaca, teknik özellikleri ile de dikkat çekiyor. Peki, Roketsan Atmaca Füzesi özellikleri nelerdir? İşte, o füze hakkında bilgiler

Roketsan Atmaca Füzesi gemisasavar niteliği ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmeye hazırlanıyor. Uzun menzili, düşük radar izi, her türlü hava şartlarına uygunluk ve karşı önlemlere dayanıklılık ile öne çıkan Roketsan Atmaca Füzesi, Sinop'ta yapılan testler ile öne çıktı. Peki, Roketsan Atmaca Füzesi özellikleri nelerdir? İşte, o bilgiler

• Otonom
• Düşük Radar İzi
• Yüksek Hassasiyet
• Tüm Hava Şartlarında Görev Yapabilir
• Karşı Tedbirlere Dayanıklı
• Veri Bağı ile Hedef Güncelleme, Yeniden Saldırı, Görev İptal Yeteneği
• Üç Boyutlu Görev Planlama
• Su Üstü ve Su Altı Platformlarından Kara ve Su Üstü Hedeflerine Karşı Angajman
• Su Üstü Platformlardan Su Üstü Hedeflere Karşı Angajman
• Hedef Seçimi
• Uzun Menzil

TEKNİK ÖZELLİKLER

Uzunluk4.800 - 5.200 mm
Ağırlık< 800 kg
Menzil> 220 km
GüdümAtaletsel Navigasyon Sistemi + Küresel Konumlama Sistemi + Barometrik Altimetre + Radar Altimetre
Harp Başlığı TipiYüksek Patlayıcılı Penetrasyon Etkili
Harp Başlığı Ağırlığı250 kg
Arayıcı BaşlıkAktif RF
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