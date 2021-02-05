Roketsan Atmaca Füzesi özellikleri ile öne çıkıyor! İşte, gemisavar Atmaca Füzesi özellikleri

Roketsan Atmaca Füzesi gemisasavar niteliği ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmeye hazırlanıyor. Uzun menzili, düşük radar izi, her türlü hava şartlarına uygunluk ve karşı önlemlere dayanıklılık ile öne çıkan Roketsan Atmaca Füzesi, Sinop'ta yapılan testler ile öne çıktı. Peki, Roketsan Atmaca Füzesi özellikleri nelerdir? İşte, o bilgiler

• Otonom

• Düşük Radar İzi

• Yüksek Hassasiyet

• Tüm Hava Şartlarında Görev Yapabilir

• Karşı Tedbirlere Dayanıklı

• Veri Bağı ile Hedef Güncelleme, Yeniden Saldırı, Görev İptal Yeteneği

• Üç Boyutlu Görev Planlama

• Su Üstü ve Su Altı Platformlarından Kara ve Su Üstü Hedeflerine Karşı Angajman

• Su Üstü Platformlardan Su Üstü Hedeflere Karşı Angajman

• Hedef Seçimi

• Uzun Menzil

TEKNİK ÖZELLİKLER