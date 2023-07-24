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Rodos Adası'ndaki büyük yangında turistler Marmaris'e de tahliye edildi

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#Yunanistan#Orman#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 12:39

Yunanistan'ın Rodos Adası'ndaki yangında tahliye edilen turistlerden doksan beşi Muğla'nın Marmaris ilçesine getirildi.

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Yunanistan'ın Rodos Adası'nda devam eden orman yangınlarının yerleşim alanları ile turistlik tesislere sıçramasının ardından tahliyeler devam ediyor. Rodos'a tatil için giden 59 Alman, 8 Türk, 4 Avusturya, 2 Bulgaristan, 3 İrlanda, 1 İtalyan, 4 Hollanda, 5 Polonya, 5 Rus, 3 İsviçre ve 1 Ukrayna vatandaşı olmak üzere 95 turist, Rodos'tan kalkan feribot ile Marmaris Cruise Limanı'na getirildi. Turistlerin, limanda kendilerini karşılayan acentelerin ayarladıkları otobüsler ile önce otellere gönderileceği, daha sonra da uçaklar ile ülkelerine dönecekleri öğrenildi.

Yaşadıkları korkuyu anlatan turistler Almanya'dan Rodos'a tatile geldiklerini ve kaldıkları otelin yangından etkilendiğini belirterek, yolların kapandığını ve ülkelerine döneceklerini söylediler. (DHA)

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#Yunanistan#Orman#Yangın