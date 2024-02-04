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Rocky efsanesi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Rocky#Slyvester Stallone#Carl Weathers
Rocky efsanesi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2024 07:00

HOLLYWOOD’a damga vuran Rocky filmlerinde Slyvester Stallone ile birlikte başrolü paylaşan efsane oyuncu Carl Weathers 76 yaşında hayatını kaybetti.

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Carl Weathers’ın ölüm sebebi açıklanmazken, 1 Şubat günü uykusundayken son nefesini verdiği bildirildi. Stallone, Weathers’ın anısına paylaştığı videosunda “Rocky ile yaptıklarımızı onsuz asla başaramazdım. Sesi, boyu, gücü, atletik yeteneği ama daha da önemlisi kalbi, ruhu. Korkunç bir kayıp. Onun hayatının bir parçası olduğum için çok şanslıydım. Apollo, yumruklamaya devam et” dedi. Predator filminde Carl Weathers ile rol alan Arnold Schwarzenegger ise aktörün ardından “Carl Weathers her zaman bir efsane olarak kalacak” dedi.

 

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#Rocky#Slyvester Stallone#Carl Weathers

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