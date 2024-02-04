Rocky efsanesi hayatını kaybetti

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Carl Weathers’ın ölüm sebebi açıklanmazken, 1 Şubat günü uykusundayken son nefesini verdiği bildirildi. Stallone, Weathers’ın anısına paylaştığı videosunda “Rocky ile yaptıklarımızı onsuz asla başaramazdım. Sesi, boyu, gücü, atletik yeteneği ama daha da önemlisi kalbi, ruhu. Korkunç bir kayıp. Onun hayatının bir parçası olduğum için çok şanslıydım. Apollo, yumruklamaya devam et” dedi. Predator filminde Carl Weathers ile rol alan Arnold Schwarzenegger ise aktörün ardından “Carl Weathers her zaman bir efsane olarak kalacak” dedi.