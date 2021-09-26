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Rize'de yayla yolunda araçları kara saplandı, yolda kaldılar

#Rize#Çamlıhemşin#Kar Yağışı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Yukarı Kavron Yaylası, kar yağışıyla beyaza büründü, bazı sürücüler araçları ile yolda kaldı.

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Yalçın ŞAHİN / ÇAMLIHEMŞİN (Rize) (DHA) - Soğuk hava dalgasıyla birlikte Doğu Karadeniz'in sahil kesimlerinde sağanak, yüksek kesimlerde de zaman zaman kar yağışı etkili oluyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası da kar yağışıyla beyaza büründü. Aralıkla etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylaya çıkan bazı yollar kapandı, bazı sürücüler araçlarıyla yolda kaldı.

Rizede yayla yolunda araçları kara saplandı, yolda kaldılar

Sürücüler kara saplanan araçlarını kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, iş makineleri ile kapanan yayla yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Rizede yayla yolunda araçları kara saplandı, yolda kaldılar

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#Rize#Çamlıhemşin#Kar Yağışı