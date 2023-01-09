Rize'de yangın! 2 ev, 2 serendi, 1 kamyonet kullanılamaz hale geldi

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Çamlıhemşin ilçesi Aşağı Şimşirli Mahallesi'nde, İsmail Yüksel'e ait evde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında alevler büyüyüp bitişikteki, mahalle muhtarı Kadir Yılmaz'a ait ev ile 2 serendi ve kamyonete de sıçradı. İhbarla mahalleye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerle bölge halkının müdahalesiyle 2 saatte söndürülen yangında, 2'şer katlı 2 ev, 2 serendi ile 1 kamyonet kullanılamaz hale geldi. Çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.4