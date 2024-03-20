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Rize’de sokak, savaş alanına döndü! İki grup arasındaki silahlı kavgada 2 yaralı

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#Rize#Silahlı Kavga#Rize Çatışma
Rize’de sokak, savaş alanına döndü İki grup arasındaki silahlı kavgada 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2024 19:39

Rize’de iki grup arasında sokak ortasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, Merkez’e bağlı Mermerdelen Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup sokak ortasında karşılaştı.

Tarafların sözlü tartışması giderek büyüyerek kavgaya döndü. İki taraf da silah ve bıçakla birbirlerini hedef aldı. Birbirlerine kurşun yağdıran taraflar yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan K.Ö., H.Ç. ve T.Ç. isimli şahıslar ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rize’de sokak, savaş alanına döndü İki grup arasındaki silahlı kavgada 2 yaralı

Rize’de sokak, savaş alanına döndü İki grup arasındaki silahlı kavgada 2 yaralı

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#Rize#Silahlı Kavga#Rize Çatışma

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