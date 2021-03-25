Rize’de silah kaçakçılığı operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı'nca adli makamlardan alınan arama kararlarının ardından gerçekleştirilen operasyonda, Cumhuriyet Mahallesi ve Kurtuluş köyünde bir ev ve eklentilerinde kaçak silah atölyesi ele geçirildi. Atölyede yapılan aramalarda; 8 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ile tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili T.B. ve S.B. gözaltına alındı.

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