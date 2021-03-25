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Gündem
Doğancan İLEK/ARDEŞEN, (Rize), (DHA)
Haber Giriş: 25.03.2021 - 12:50 | Son Güncelleme:

Rize’de silah kaçakçılığı operasyonu

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Rize’de silah kaçakçılığı operasyonu

RİZE’nin Ardeşen ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kaçak silah atölyesi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca adli makamlardan alınan arama kararlarının ardından gerçekleştirilen operasyonda, Cumhuriyet Mahallesi ve Kurtuluş köyünde bir ev ve eklentilerinde kaçak silah atölyesi ele geçirildi. Atölyede yapılan aramalarda; 8 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ile tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili T.B. ve S.B. gözaltına alındı.

 

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