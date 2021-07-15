Rize'de sel felaketi

Merkeze bağlı Muradiye Beldesi’nde heyelanda yıkılan 2 katlı evde yaşayan Hacer ve Cemal Mert ile bir kişiye ulaşamayan ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Güneysu ilçesi Tepebaşı Mahallesi’nde de selde Halil Arıcı kayboldu.



HEYELANDA HASAR

Çayeli ilçesi Madenli Beldesi’nde ise heyelanda Sağkol Ailesi’nin yaşadığı 5 katlı bina hasar gördü. Hasta ve yaşlıların olduğu 10 kişilik aile, sağlık ocağına sığındı. Fatma Sağkol “Balkonda oturuyordum. Evin arkasındaki yamaçtan kopan heyelan büyük bir gürültüyle eve vurdu. Deprem oldu zannettim, Eşim hasta, sırtıma alıp evden çıktım” dedi. Binanın bodrum katında bulunan ahırdaki hamile bir inek ve keçi telef oldu. Muradiye’de ekipler selde mahsur kalan bir kadını kurtardı.

BAKANLAR BÖLGEDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize’deki sel nedeniyle bölgeye gitti. Meteoroloji, Doğu Karadeniz’de sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Edirne’de de 2 Temmuz’da sel sularında sürüklenen Azad Yapşıklı (14) tutunduğu doğalgaz borusunda elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Yapşıklı dün yaşam mücadelesini kaybetti.

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