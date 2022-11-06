Rize'de motorlu testerenin üzerine düşüp, ölen Elif toprağa verildi

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Olay, dün öğle saatlerinde Sefalı köyünde meydana geldi. Rize Devlet Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Elif Keskin, iddiaya göre motorlu testere ile odun kesen akrabası M.A.'ya (46) yardım ettiği sırada dengesini kaybetti. Motorlu testerenin üzerine düşen Keskin, kanlar içerisinde kaldı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Keskin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili gözaltına alınan akrabası M.A. 'taksirle öldürme' suçundan sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Elif Keskin için Çayeli ilçesindeki Tarihi Hacıbaşı Camii’nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Çayeli Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi ile yakınları katıldı. Keskin'in cenazesi, namazın ardından Haremtepe köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.