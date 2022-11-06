Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Rize'de motorlu testerenin üzerine düşüp, ölen Elif toprağa verildi

Güncelleme Tarihi:

#Rize#Sağlık#Hastane
Rizede motorlu testerenin üzerine düşüp, ölen Elif toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 17:46

RİZE'nin Çayeli ilçesinde motorlu testerenin üzerine düşüp, hayatını kaybeden Elif Keskin'in (33) cenazesi toprağa verildi.

Haberin Devamı

Olay, dün öğle saatlerinde Sefalı köyünde meydana geldi. Rize Devlet Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Elif Keskin, iddiaya göre motorlu testere ile odun kesen akrabası M.A.'ya (46) yardım ettiği sırada dengesini kaybetti. Motorlu testerenin üzerine düşen Keskin, kanlar içerisinde kaldı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Keskin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili gözaltına alınan akrabası M.A. 'taksirle öldürme' suçundan sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Elif Keskin için Çayeli ilçesindeki Tarihi Hacıbaşı Camii’nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Çayeli Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi ile yakınları katıldı. Keskin'in cenazesi, namazın ardından Haremtepe köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rize#Sağlık#Hastane

BAKMADAN GEÇME!

Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık
Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili
İzdiham herkesi bulabilir O anlarda neler yapılabilir Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın

İzdiham herkesi bulabilir! O anlarda neler yapılabilir? 'Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın'

#İzdiham

BAKMADAN GEÇME!

Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık
Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili
İzdiham herkesi bulabilir O anlarda neler yapılabilir Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın

İzdiham herkesi bulabilir! O anlarda neler yapılabilir? 'Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın'

#İzdiham