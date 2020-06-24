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Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)
Haber Giriş: 24.06.2020 - 17:24,Son Güncelleme:

Rize'de maskesiz sokağa çıkan 99 kişiye 89 bin TL ceza

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Rize'de maskesiz sokağa çıkan 99 kişiye 89 bin TL ceza
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RİZE'de, 2 günde maske takmayan 99 kişiye 89 bin 100 TL ceza kesildi.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Rize'de de, ekipler kontrol ve denetimlerini sürdürüp, kurala uymayanlara da cezai işlem uyguluyor. 900 TL cezası olan sokağa çıkma yasağına uymayarak 22- 23 Haziran tarihlerinde sokağa maskesiz çıkan 99 kişi hakkında işlem yapıldı. 22 Haziran’da 40, 23 Haziran’da ise 59 kişiye toplam 89 bin 100 TL ceza kesildi. Vatandaşlar sıcak havalar nedeniyle maske takmakta zorluk çektiklerini belirtirken ekipler, denetimlerini sürdürerek maskenin sağlık otoritelerince açıklandığı şekilde takılması hususunda uyarılarda bulunuyor.

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