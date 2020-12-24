MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRize'de kar yağışı; 89 köy yolu kapandı
GeriGündem Rize'de kar yağışı; 89 köy yolu kapandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Arzu ERBAŞ- Doğancan İLEK- Abdullah UZUN/RİZE, (DHA)
Haber Giriş: 24.12.2020 - 10:27 | Son Güncelleme:

Rize'de kar yağışı; 89 köy yolu kapandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rize'de kar yağışı; 89 köy yolu kapandı
Abone Olgoogle-news

RİZE’nin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, iç kısımdaki ilçe merkezlerinde de etkili oldu. Kentin yükseklerinde, kardan kapanan 89 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.

Kar yağışının şiddetini artırdığı Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ilçe merkezleri de beyaza bürünmeye başladı. Rize’de dün akşam yüksek kesimlerde etkili olmaya başlayan kar yağışı, şiddetini artırarak, iç kesimlere kadar indi. Meteoroloji verilerine göre, 400 metreye kadar etkili olması beklenen kar yağışı, zaman zaman şiddetini artırarak devam etti. Yağan karla Hemşin, Çamlıhemşin ve İkizdere ilçeleri, beyaza bürüdü.

Rizede kar yağışı; 89 köy yolu kapandı

EKİPLER KAR MESAİSİNDE 

Rize İl Özel İdaresi ile belediye ekipleri, kar yağışının şiddetlenmesiyle teyakkuza geçti. 6 bin 943 kilometre yol ağı ile Türkiye’de 5'inci sırada bulunan Rize’de, kar yağışı sonrası yolların kısa sürede açılabilmesi için 67 araç ve 68 kişilik personel hazır bekletiliyor.

Öte yandan kentte kar yağışı nedeniyle 89 köy yolu, ulaşıma kapandı. Ekipler, iş makineleriyle kapalı yolları açmak için başlattığı karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle