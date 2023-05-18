Rize'de kalp krizinden yaşamını yitiren Uzman Çavuş Ömerhan Kantaroğlu için tören

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Olay, dün İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı misafirhanede meydana geldi. İlçede görev yapan Uzman Çavuş Ömerhan Kantaroğlu, yatakhanede aniden fenalaştı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kantaroğlu'nun kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla Çamlıhemşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kantaroğlu, hayatını kaybetti.
Kantaroğlu için Rize İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene; Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, siyasi parti temsilcileri ile Kantaroğlu'nun ailesi katıldı. Baba Abdullah Kantaroğlu taziyeleri kabul ederken, anne Hamiyet Kantaroğlu duygusal anlar yaşadı. Tören sonrası Kantaroğlu'nun cenazesi, ikindi vakti toprağa verileceği Pazar ilçesine uğurlandı. (DHA)