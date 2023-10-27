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Rize'de jandarmadan Kızılay'a kan bağışı

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#Jandarma#Kan#Kızılay
Rizede jandarmadan Kızılaya kan bağışı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2023 13:20

Rize İl Jandarma Komutanlığı personeli, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı ile Kızılay Haftası kapsamında Kızılay'a kan bağışı desteğinde bulundu.

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Cumhuriyet'in 100'üncü yılı ile Kızılay Haftası kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nda kan bağışı etkinliği düzenlendi. Komutanlığa gelen Kızılay Kan Bağışı aracında, jandarma ekipleri bağışta bulundu. Görevli personelin yanında er ve erbaşlar da kan bağışına ilgi gösterdi. Kızılay Rize Şube Başkanı Bahattin Karali, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kapsamında kan bağışında bulunan jandarmaya teşekkürlerini iletti.

Kan bağışının önemine değinen Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Dila Baran, "Amacımız; bölge insanına şifa olmak. Çünkü kanın gelişen teknolojiye rağmen tek kaynağı; hala insan. Gönüllülerimiz olmadığı sürece bizim bu kan ürününü elde etme imkanımız maalesef yok. Bölge kan merkezi olarak bölgemizde, 5 ilimiz ve 40 hastanemize hizmet vermekteyiz. Tüm vatandaşlarımıza düzenli kan bağışı yapmaya davet ediyoruz" dedi.

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#Jandarma#Kan#Kızılay

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