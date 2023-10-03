Rize'de inişe geçen uçak kuş sürüsüne çarptı! Arıza yapınca aprona çekildi

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan dün saat 16.55'te havalanan AnadoluJet'e ait TK7374 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçak, Rize-Artvin Havalimanı inişi sırasında kuş sürüsüne çarptı.
Rize'den İstanbul'a yeni seferini yapmak üzere piste çıkan uçak, kalkış sırasında arıza verince yeniden aprona çekildi. Yolcuları tahliye edilen uçağı, Trabzon'dan gelen THY teknisyenleri incelemeye aldı. Arızası giderilemeyen uçak seferden çekildi. Ekipler, aprona çekilen uçakta çalışma başlattı.