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Aytekin KALENDER/RİZE (DHA)
Haber Giriş: 02.08.2020 - 14:17,Son Güncelleme:

Rize'de hortum! O anlar görüntülendi

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Rize'de hortum! O anlar görüntülendi
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Rize'de sağanağın ardından rüzgarın da etkisiyle Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülediği hortum endişe yarattı.

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  • Rizede hortum
  • Rizede hortum
  • Rizede hortum
  • Rizede hortum
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kentte sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Çayeli ilçesinde etkili olan rüzgarın ardından deniz üzerinde hortum oluştu. Denizin üzerinde ilerleyen hortum, bir süre sonra kayboldu. Sahilden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan hortumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

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