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Rize'de görenlerin ilgisini çeken araç... Hurda demirlerden tasarladı

Güncelleme Tarihi:

#Rize#Ardeşen#Otomobil
Rizede görenlerin ilgisini çeken araç... Hurda demirlerden tasarladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 10:26

Rize’nin Ardeşen ilçesinde bakkal Nihat Gürsoy, şanzıman ve motoru bulunan, kaportası hurda sac ve demir parçalarıyla sanayi ustasına tasarlattığı ciple, saatte 100 kilometre hıza ulaşıyor, dere tepe aşıp, yayla yollarını arşınlıyor. Yanına aldığı eşiyle, ilgi çeken ciple adrenalin yaşayan Gürsoy, “Kendisi ufak ama bizi hiç yolda bırakmadı. Eşimle mezralara, yaylalara doğru yola çıkıyoruz" dedi.

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İlçede bakkallık yapan Nihat Gürsoy, eşi Münevver Gürsoy ile yayla, mezra ve ormanlık alanlarda gezinti yapmak için, şanzıman ve motoru bulunan, kaportası hurda sac ve demir parçalarıyla sanayi ustasına cip tasarlattı. Çift, 2 kişi kapasiteli yaklaşık 50 bin lira maliyetli ciple, saatte 100 kilometre hıza ulaşıp, dere tepe aşıp, yayla yollarını geçiyor. Yağmurlu havada özel tente ile üstü kapanan benzin yakıtlı cip görenlerin de ilgisini çekiyor.

Rizede görenlerin ilgisini çeken araç... Hurda demirlerden tasarladı

'BİZİ HİÇ YOLDA BIRAKMADI'

Cipin yapım sürecini anlatan Nihat Gürsoy, 'Yıllardır ATV kullanıyoruz, daha sonra biraz daha geniş araca ihtiyaç duyduk. Hem eşimle hem de dostlarla gezmek için böyle bir fikir aklımıza geldi. Bu araç Ardeşen'de yapıldı. Bunun yapımında tamamen hurda malzemeler kullanıldı. Demir profiller ile sacdan ustamız mini bir cip tasarladı. Kendisi ufak ama bizi hiç yolda bırakmadı. Eşimle dükkândan vakit buldukça mezra ve yaylalara çıkıyoruz” dedi.

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Rizede görenlerin ilgisini çeken araç... Hurda demirlerden tasarladı

Münevver Gürsoy da, “İlk gördüğümde çok tuhaf gelmişti. Daha önce cipe binmemiştim. Önceden ATV ile gezerdik, şimdi ise böyle bir ciple geziyoruz; iyi oldu, keyif veririci. Vakit buldukça geziyoruz” diye konuştu.

Rizede görenlerin ilgisini çeken araç... Hurda demirlerden tasarladı

Cipi tasarlayan oto tamircisi Selim Dereci de, “Fazla kafa yormadık. Profilden kaportasını yaptık. Güzel de oldu; yapımı ortalama 20 gün sürdü. Onlar dağları çok seviyor. Onun için böyle bir araç yaptırdılar" diye konuştu.

Rizede görenlerin ilgisini çeken araç... Hurda demirlerden tasarladı

Rizede görenlerin ilgisini çeken araç... Hurda demirlerden tasarladı

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#Rize#Ardeşen#Otomobil

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