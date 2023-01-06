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Rize'de feci kaza! Otomobil bariyere saplandı: Emekli öğretmen öldü, 1 yaralı

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#Kaza#Rize#Ölü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 19:34

Rize'nin Çayeli ilçesinde kontrolden çıkıp bariyere saplanan otomobilin sürücüsü emekli öğretmen Nuri Özbulut (71) hayatını kaybetti, yanındaki Erol Kılıç (45) yaralandı.

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Kaza, saat 15.30 sıralarında Çayeli ilçesi Büyüktaşhane Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Emekli öğretmen Nuri Özbulut yönetimindeki 53 AH 365 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere saplandı. Kazada ön camdan giren bariyer otomobilin arka kısmından çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Özbulut’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan otomobildeki Erol Kılıç ise ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Özbulut’un cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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#Kaza#Rize#Ölü

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