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Rize'de çığ düşen yayla yolu ulaşıma kapandı

#RİZE#ÇIĞ#HEYELAN
Rizede çığ düşen yayla yolu ulaşıma kapandı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çığ düşmesi sonucu 6 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

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Doğu Karadeniz Bölgesi´nde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ani kar erimeleri heyelan ve çığ düşmelerine neden oluyor. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde çığ düşmesi sonucu yayla yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Yayladaki evini kontrol etmek için yola çıkan ve çığ düşmesi nedeniyle geri dönen Hasan Bilaloğlu, "Sıraköylerden aşağı köydeki evimi kontrol etmek için Çat’tan yola çıktım. Sudüşen mevkiine gelince çığ yolu kapattığını görünce geri dönmek zorunda kaldık. Bu sene çok kar yağdı. Bu bölgedeki çığ gibi yaylaya kadar birçok yerde aynı şekilde manzaraların olduğunu düşünüyorum. Yaylaya çıkışım gecikecek gibi görünüyor. Umuyoruz ki, Mayıs ayına kadar bu yollar açılır. Altı aya yakındır köydeki ve yayladaki evlerimizde neler olup bittiğinden haberimiz yok" dedi.

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#RİZE#ÇIĞ#HEYELAN

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