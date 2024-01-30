Rize'de CHP, yanlışlıkla AK Parti üyesini aday gösterdi iddiası... İl Başkanı'ndan açıklama geldi

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31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için aday adaylık süreçleri tamamlanırken Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy Beldesi’nde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) aday gösterilen Mevlüt Çağıran, listelerin açıklanmasıyla "Ben AK Partiliyim" diyerek adaylığına itiraz etmişti.

Çağıran “CHP Çayeli İlçe teşkilatından benim yanıma gelerek sizi aday gösterelim dediler. Ben de kendi amcamın oğlunun AK Parti’den aday adayı olduğunu, mevcut başkanın da amcamızın oğlu olduğunu ifade ettik. Sonrada ‘Tabi ki sizin adayınızı da destekleriz’ diyerek eski CHP’li olarak bir nezaket gösterdik. Gidip bana daha danışmadan, herhangi bir yazılı kağıt almadan, başvuru almadan benim adıma Büyükköy Beldesi Belediye Başkanlığı’na adaylığım açıklandı. Ben de bunu sosyal medyadan, bize karşı kurulmuş bir komplo olarak gördüm. Çünkü aile olarak iki tane adayımız vardı. Ben ismimin orda geçmemesini istedim. Benim CHP’de bir kaydım yok, teşkilatında herhangi bir ismin yok. Biz AK Partiliyiz, AK Parti’de görev yaptık, AK Parti ile ilgileniyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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CHP RİZE İL BAŞKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Konu hakkında açıklama yapan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ise Çağıran’ın adaylığından haberi olduğunu, kişisel kimlik bilgilerini kendisinin vermesi üzerine parti meclisine sunulduğunu ifade ederek iddiaları yalanladı.

Çağıran’ın kendisinin arayarak belediye başkan adayı olmak istediğini beyan ettiğini öne süren CHP İl Başkanı Deniz, “Bu devirde birisinin olurunu almadan, fikrini almadan kim kimi aday gösterir? Böyle bir mantık olabilir mi? Bir kere her şeyden önce böyle düşünmemiz lazım. Bu arkadaş Madenli beldesinde yaşayan, Çayeli Merkez’de esnaflık yapan, daha önce CHP yönetimlerinde de yer almış olan bir vatandaş. 2015-2018 yılları arasında parti yönetiminde görev almış, daha sonra istifa etmiş, AK Parti’ye üye olmuş birisi. Biz her yerden aday çıkarma hedefimiz olduğu için bu arkadaşa da orada soruyorlar kendisi de aday olmak istediğini, partiye yeniden aday olmak istediğini beyan ediyor. Hatta oradan telefon açarak parti sekreterimiz ile de bire bir konuşuyorlar. Kendi kimlik bilgilerini kendisi veriyor. TC kimlik numarasını beyan ediyor, mesleğini beyan ediyor, aday olmak istediğini beyan ediyor ve biz de bunu sisteme giriyoruz” dedi.

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“HİÇ KİMSENİN HABERİ OLMADAN KİMSE KİMSEYİ ADAY YAPMAZ”

Çağıran’ın kendilerini arayarak adaylığını iptal etmek istediğini ve il başkanlığı olarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda Çağıran’a teminat verildiğinin altını çizen Deniz, “Sabahleyin kendisi beni aradı ve ‘Benim böyle bir adaylığım yok, ben çekilmek istiyorum’ dedi. Biz de madem böyle bir talebiniz var tamam dedik. Sonuçta parti meclisine ismi verilmiş ama herhangi bir yere bildirilmemiş. Bu olay sadece parti meclisinde karar almakla alakalı bir mevzu değil. Parti meclisinde karar verilir, biz sonrasında evraklarını alır ilçe seçim kuruluna teslim ederiz. Sonrasında arkadaş tüm basın kuruluşlarını geziyor, kendisinin haberi olmadan aday yapıldığını söylüyor. Yani hiç kimsenin haberi olmadan kimse kimseyi aday yapmaz” ifadelerini kullandı.