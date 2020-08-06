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Haber Giriş: 06.08.2020 - 18:29,Son Güncelleme:

Rize Valiliğinden 'sahte belge' açıklaması! Suç duyurusunda bulunuldu

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Rize Valiliğinden 'sahte belge' açıklaması! Suç duyurusunda bulunuldu
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Rize Valiliğinden sosyal medyada dolaşan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı gibi gösterilen belge ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "11 Nisan 2020 tarihinde alınan karar metni üzerinde tahrifat yapılarak kamuoyunun yanlış yönlendirilmeye gayret edildiği aşikardır denildi.

Rize Valiliğinden İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı gibi gösterilerek sosyal medyada paylaşılan belge ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada Son birkaç saat içinde Valiliğimize ulaşan bilgiler ve ihbarlar sonucu bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından 06.08.2020 tarih ve 24 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı gibi gösterilen, aslında gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir belgenin yoğun şekilde paylaşıldığı tespit edilmiştir. 24 Nolu ÿİl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı 11 Nisan 2020 tarihinde alınmış ve söz konusu Karar bambaşka bir konuyu içermektedir denildi .

SAHTE BELGEYİ HAZIRLAYANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Geçmiş tarihli karar üzerinde tahrifat yapılarak kamuoyunun yanlış yönlendirildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Bu itibarla; biri veya birileri tarafından; geçmiş tarihte alınmış ve o zamanki üyeler tarafından imzalanmış farklı konular içeren bir İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı üzerinde tahrifat yapmak suretiyle kamuoyunun yanlış yönlendirilmeye gayret edildiği aşikardır. Kamuoyunu yanlış yönlendirme gayreti içerisinde olan ve bu sahte belgeyi hazırlayan kişi-kişiler hakkında ilgili güvenlik birimlerimizce gerekli işlemlere derhal başlanmış ve suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

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