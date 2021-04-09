Rize Posta Kodu kaçtır? Rize ili ve ilçelerinin Posta Kodları
Posta kodlarının her insan tarafından bilinmesi oldukça önemlidir. Çünkü bizden posta kodumuz istendiğinde ve biz de bu posta kodunu bilmediğimizde bazı sorunlar yaşayabiliriz. Bu sorunları yaşamamak adına posta kodumuzu bilmemiz önemlidir. Peki, Rize'nin posta kodu kaçtır? Rize'nin ilçelerinin posta kodları nelerdir? İşte posta kodları ile ilgili bilmeniz gerekenler.
Rize Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yer alan önemli şehirlerimizden biridir. Rize'nin 12 tane ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçelerde posta kodları değişkenlik gösterir.
Rize'nin Posta Kodu Kaçtır?
Rize ilimizin posta kodu, 53 olan plana numarasından hareketle 53000'dir.
Rize'nin İlçelerinin Posta Kodları Kaçtır?
Ardeşen - 53400 (Tunca mahallesi)
Çamlıhemşin - 53750 (Aşağıçamlıca, Aşağışimşirli, Çamlıhemşin, Kadıköy, Kaplıca, Kavak, Konaklar, Sırt, Yağmurlu ve Yukarıçamlıca mahalleleri)
Çayeli - 53210 (Büyükköy, Kaptanpaşa ve Madenli mahalleleri)
Derepazarı - 53900 (Çalışkanlar, Eriklimanı, Fıçıcılar, Merkez, Sarıyer, Subaşı ve Tersane mahalleleri)
Fındıklı - 53700 (Aksu, Fındıklı, Hürriyet, Ilıca, Liman, Sahil, Tatlısu ve Yeni mahalleleri)
Güneysu - 53350 (Adacami, Aşağıkiremit, Birlik, Eskicami, Güneysu, Küçükcamii ve Ulucamii mahalleleri)
Hemşin - 53550 (Bahar, Mutlu, Ortaköy ve Yeniköy mahalleleri)
İkizdere - 53650 (Çağrankaya, Çarşı, Gündoğdu, Güney, Kirazlı, Yeşilyurt ve Zafer mahalleleri)
İyidere - 53600 (Kendirli mahallesi)
Kalkandere - 53500 (Adalar, Aksu, Aşağıtatlısu, Cevizlik, Dağdibi, Kızıltoprak, Kuruköy, Medrese, Soğuksu, Taşçılar, Yeni ve Yukarıtatlısu mahalleleri)
Pazar - 53340
Rize Merkez - 53950 (Çaykent, Gündoğdu Hamidiye ve Rize mahalleleri)
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