Rize Artvin Havaalanı ne zaman açılacak? Ulaştırma Bakanı'ndan önemli açıklama
Rize Artvin Havaalanı için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan önemli bir açıklama geldi. Bakan Karaismailoğlu, Rize Artvin Havaalanı ne zaman açılacak sorularına cevap niteliğindeki sosyal medya paylaşımında, 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanının yüzde 70 oranda tamamlandığını açıkladı. Peki, Rize Artvin Havaalanı ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Bölge halkının gündeminde yer alan Rize Artvin Havaalanı ne zaman açılacak sorusu, Adil Karaismailoğlu'nun sosyal medya paylaşımının ardından cevap buldu. Bakan Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rize-Artvin Havalimanı, dünyanın sayılı mühendislik örneklerinden birini Karadeniz'in üzerinde sergiliyor. 2,8 milyon metrekare deniz dolgusu üzerine inşa edilen, 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanımızı yıl sonunda hizmete sunacağız. Çalışmalarını yüzde 70 oranında tamamladığımız Rize-Artvin Havalimanı, Karadeniz'in gelişen turizm ihtiyacını, güçlü altyapısı ile üst seviyeye taşıyacak. Güçlü altyapı, doğa ile uyumlu mühendislik." ifadelerini kullandı.
Rize-Artvin Havalimanında 31 bin 350 metrekarelik alanda terminal binası, 448 araç kapasiteli açık otopark, 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist, 300 metre uzunlukta 120 metre genişlikte apron ve toplam 45 bin 200 metrekare kapalı alan bulunacak.
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