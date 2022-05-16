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RÄ±za Kayaalp'in karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kazada 'alt geçit' detayÄ±

#Yozgat#RÄ±za Kayaalp#ErtuÄŸrul Dolgunyürek
RÄ±za Kayaalpin karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kazada alt geÃ§it detayÄ±

Yozgat'ta ErtuÄŸrul DolgunyÃ¼rek'in (55) yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§mek isterken Ã¶nce DÃ¼nya ve Avrupa ÅŸampiyonu milli gÃ¼reÅŸÃ§i RÄ±za Kayaalp'in otomobili, sonra da arkadan gelen TIR'Ä±n Ã§arpmasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi yolda 150 metre ileride alt geÃ§it bulunduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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Kaza, Ã¶nceki gÃ¼n akÅŸam Sivas-Ankara arasÄ±ndaki E-88 Karayolu'nun Yozgat Ã‡alatlÄ± kÃ¶yÃ¼ mevkiinde meydana geldi. Milli gÃ¼reÅŸÃ§i RÄ±za Kayaalp yÃ¶netimindeki 06 RZA 66 plakalÄ± otomobil ile yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 2 Ã§ocuk babasÄ± ErtuÄŸrul DolgunyÃ¼rek'e aracÄ±nÄ±n saÄŸ tarafÄ± ile Ã§arptÄ±. Yola savrulan DolgunyÃ¼rekâ€™e arkadan gelen Necmi Åžahin yÃ¶netimindeki 29 AAG 870 plakalÄ± TIR da Ã§arptÄ±. DolgunyÃ¼rek, kaza yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. KazanÄ±n ardÄ±ndan Kayaalp ve Åžahin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Jandarmadaki iÅŸlemleri tamamlanan RÄ±za Kayaalp ve Necmi Åžahin, mahkemece tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

JandarmanÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± kaza raporuna gÃ¶re ErtuÄŸrul DolgunyÃ¼rek'in 150 metre ileride bulunan alt geÃ§it yerine Ä±ÅŸÄ±klandÄ±rma bulunmayan yerde yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi. RÄ±za Kayaalp'in aniden yola Ã§Ä±kan DolgunyÃ¼rek'e otomobilinin saÄŸ Ã§amurluk ve aynasÄ± ile Ã§arptÄ±ÄŸÄ±, yola savrulan DolgunyÃ¼rek'e daha sonra arkadan gelen TIR'Ä±n da Ã§arptÄ±ÄŸÄ± ve kaza yerinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.Â 

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RÄ±za Kayaalpin karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kazada alt geÃ§it detayÄ±

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#Yozgat#RÄ±za Kayaalp#ErtuÄŸrul Dolgunyürek

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