MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRita gecenin kahramanı
GeriGündem Rita gecenin kahramanı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 02.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rita gecenin kahramanı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rita gecenin kahramanı
Abone Olgoogle-news

Antalya Side’de yeni yıla dakikalar kala Zeyrek Salıcı’ya ait mağazada başlayan yangın, ilk etapta itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Kısa bir süre sonra, işyerinde elektrik panolarından kaynaklandığı tahmin edilen patlamayla birlikte yangın yeniden başlarken işyerindeki halı ve perdelerin tutuşmasıyla birlikte yangın kısa sürede büyüdü. İşyeri sahibinin Rita isimli köpeği ise itfaiye ekiplerinin engellemelerine rağmen iki kez alevlerin arasına daldı, dumandan etkilendi. Yangın sırasında mağazanın arka kısmında uyumakta olan işyeri sahibi Zeyrek Salı, dışarı çıkarılınca Rita da derin bir nefes aldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle