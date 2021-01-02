Rita gecenin kahramanı

Kısa bir süre sonra, işyerinde elektrik panolarından kaynaklandığı tahmin edilen patlamayla birlikte yangın yeniden başlarken işyerindeki halı ve perdelerin tutuşmasıyla birlikte yangın kısa sürede büyüdü. İşyeri sahibinin Rita isimli köpeği ise itfaiye ekiplerinin engellemelerine rağmen iki kez alevlerin arasına daldı, dumandan etkilendi. Yangın sırasında mağazanın arka kısmında uyumakta olan işyeri sahibi Zeyrek Salı, dışarı çıkarılınca Rita da derin bir nefes aldı.