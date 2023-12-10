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Rezillik! 13 yaşındaki kızı kendisinden 15 yaş büyük adamla nişanladılar; inceleme başlatıldı

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#Konya#Nişan#Sosyal Medya
Rezillik 13 yaşındaki kızı kendisinden 15 yaş büyük adamla nişanladılar; inceleme başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2023 14:27

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 13 yaşındaki C.S., ailesi tarafından kendisinden 15 yaş büyük Ali G. ile nişanlandırıldı. Nişana ait görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, jandarma ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

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Beyşehir ilçesi Karaali Mahallesi'nde oturan ve eşinden ayrı yaşayan Osman S., 8'inci sınıf öğrencisi kızı C.S.'yi aynı mahallede oturan ve kızından 15 yaş büyük olan Ali G. ile nişanladı. 7 Aralık'ta evde yapılan nişan merasimi ise davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada yayınlandı.

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri görüntüler üzerine inceleme başlattı. Jandarmanın, inceleme kapsamında C.S. ve nişanlandığı Ali G. ile aile fertlerinin ifadesine başvurduğu öğrenildi.

Rezillik 13 yaşındaki kızı kendisinden 15 yaş büyük adamla nişanladılar; inceleme başlatıldı

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#Konya#Nişan#Sosyal Medya

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