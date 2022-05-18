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Rezidansta sır ölüm

#Avukat#Rezidans#Şüpheli Ölüm
Rezidansta sır ölüm

Avukat Kamil Başar Gök, günübirlik kiraladığı rezidans dairesinde ölü bulundu. Eşinin hâkim olduğu belirtilen Gök’ün bileklerinin kesik olduğu belirlenirken, savcılık olayla ilgili ‘şüpheli ölüm’ soruşturması başlattı.

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İstanbul Barosu avukatlarından Kamil Başar Gök (44), önceki gün sabah saatlerinde Esenyurt Gökevler Mahallesi Özdemir Sokak üzerindeki Hera Club Rezidans’a gitti. Burada günübirlik bir daire kiraladı. Ertesi gün daireden çıkması gerekirken çıkmadı. Bunun üzerine rezidans görevlisi daireye giderek kapıyı çaldı. İçeriden herhangi bir tepki alamayınca da kontrol etmek amacıyla giriş kartı ile daire kapısını açtı. İçeri giren görevli, Kamil Başar Gök’ü dairenin banyosunda kanlar içinde buldu. Gök’ün bileklerinin kesik olduğunu gören görevlinin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri rezidans dairesine geldi. Ekipler, Gök’ün öldüğünü belirledi.

SAVCILIK ŞÜPHELİ BULDU

Olay Yeri İnceleme ekipleri ceset ve dairede inceleme yaptı. Eşinin Bakırköy Adliyesi’nde hâkim olduğu belirtilen Gök’ün cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Savcılık olayla ilgili ‘şüpheli ölüm’ soruşturması başlattı. Polis, rezidans ve bağlı sokaklardaki kamera görüntülerini toplayarak incelemeye aldı. Kamil Başar Gök’ün kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

 

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#Avukat#Rezidans#Şüpheli Ölüm

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