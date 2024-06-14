Rezidansta korkunç ölüm! Kurtarılırken 30 metreden boşluğa düştü

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Olay, saat 23.15 sıralarında Karadeniz Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre Ersin Öztürk, yaşadığı rezidansın eksi 1'inci kattan bindiği asansörü, birinci kata gelince bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Asansörün arıza yaptığını fark eden görevliler durumu rezidansın teknik servis çalışanlarına haber verdi. Kata gelen teknik servis ekibi, asansör kabininde mahsur kalan Ersin Öztürk'ü bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

KABİNDEN ÇIKARKEN, 30 METREDEN ZEMİNE DÜŞTÜ

Teknik Servis ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında Ersin Öztürk, 1'inci katta kalan asansör kabininden çıkmak istediği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 30 metreden eksi 5'inci katın asansör boşluğu zeminine düştü. Bu sırada, güvenlik görevlileri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Öztürk'ü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu düştüğü asansör boşluğundan kurtarılan Ersin Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Öztürk'ün cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı.

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Olay yerindeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri rezidansta ve düşen asansörde inceleme yaparken, olay anında orada bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir teknik personeli, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

'BU KAZA GELİYORUM DEDİ'

Aynı rezidansta yaşayan Bayram Kocaman, "Akşam saatlerinde böyle bir hadisenin olduğunu mesajlaşma grubumuzda arkadaşlardan duydum. Asansörden bir kişinin düştüğünü ve hayatını kaybettiğini öğrendik. Daha önce de asansörlerin bozulması, durması gibi birçok hadise ile karşılaştık. Bakımlar yapılmıyor, bu şikayetler bize de geliyor. Bu kazanın olduğu blok ile ilgili grupta bir gün önce yazılan ifade aynen şu; 'Bu asansörlerin bakımı yapılmamış mıydı? Sürekli ses geliyor'. Bir gün sonra da bu hadise gerçekleşti. Asansörde kusursuz çalışıyor manasına gelen yeşil bandrolden, kısmi kusurlu anlamına gelen mavi bandrole çekilmişti. Yani bu kaza geliyorum dedi. Burada kimin ihmali varsa cezalandırılmasını talep ediyoruz. Site sakinleri çok tedirgin, asansörlere binemiyorlar. Bu sorunu çözümü için gereken neyse yapacağız" ifadelerini kullandı.

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'15 DAKİKA ÖNCE BU ASANSÖRÜ BENDE KULLANDIM'

Ersin Öztürk ile aynı blokta yaşadığı söyleyen Özkan Güldalı ise, "Ben de aynı blokta oturuyorum. Diğer blokların asansörlerini kullanmak bize yasak. 10-15 dakika önce bu asansörü ben de kullandım. Kaza benim de başıma gelebilirdi. Talihsiz bir olay yaşandı. Sorumlulardan şikayetçiyiz, ihmalkarlık söz konusu. Zaten yeşil etiketten daha yeni mavi etikete düşmüş. Müthiş bir ihmalkarlık var. Aynı asansörü bende kullandım hatta komşum da şahit Verilmiş sadakamız varmış." dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.