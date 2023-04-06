Rezidans soyguncuları yakalandı

Haberin Devamı

Eve hırsız girdiğini fark eden Arna hemen polisi aradı. Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri daireye giderek parmak izi incelemesi yaptı. Bir yandan da rezidansın kamera görüntüleri incelendi. Görüntülerde, şüpheli 3 kadının rezidansa girdiği görüldü. Rezidansın özel güvenlik görevlisiyle görüşüldüğünde, yabancı dilde konuşarak kendilerine turist süsü vererek daireye çıktıkları belirlendi. Kamera görüntülerinden kadın hırsızlardan birinin 69 suç kaydı olan Şeyma U. (21) olduğu belirlendi.

TURİZMCİYİ DE SOYMUŞLAR

Adresi belirlenen Şeyma U. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şeyma U. ve 2 arkadaşının aynı gün komşu bir rezidanstaki turizmci Ş.A.’nın dairesine girerek 59 bin dolar ve 300 bin TL çaldıkları da anlaşıldı. Şeyma U., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı. Diğer 2 kadın hırsızın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Haberin Devamı