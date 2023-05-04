Rezidans çetesine ikinci dalga operasyon

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İddiaya göre, ‘Çeto Başkan’ lakaplı Çetin Ş.’nin elebaşılığını yaptığı çete, siteyi tehdit ve baskı ile ele geçirdi. 212 daire aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 800 kişiye Uçar’ın sahte kaşeleri kullanılarak satıldı. Sitenin ele geçirilmesinde Uçar’ın ortağı Mehmet Ö. de rol aldı. Sahte ikiz satışlarla mağdur olan ve duruma itiraz eden vatandaşlar ise çete tarafından silahla tehdit ve darp edildi.

Çete bu satışlarla 300 milyon TL’lik vurgun yaptı. Suç duyusu üzerine geçen nisanda Metin Uçar’ın ortağı Mehmet Ö., Çetin Ş. ve Nihat A.’nın arasında bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Operasyonun ardından Çetin Ş.’nin adamları, mağdurları arayarak şikâyetlerinden vazgeçmeleri için tehdit etmeye başladı. Polisin geçen pazar düzenlediği ikinci operasyonla gözaltına aldığı 5 kişiden 3’ütutuklandı.