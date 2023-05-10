Rezidans çetesine 3’üncü dalga operasyon

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İddiaya göre, ‘Çeto Başkan’ lakaplı Çetin Ş.’nin elebaşılığını yaptığı çete, siteyi tehdit ve baskı ile ele geçirdi. Sitedeki 212 daire aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 800 kişiye satıldı. Satış yapılırken de Uçar’ın sahte kaşeleri kullanıldı. Olayda Uçar’ın ortağı Mehmet Ö. de rol aldı.

300 MİLYON TL’lik VURGUN

Sahte ikiz satışlar nedeniyle projeden daire alanlar dairelerine sahip olamadı. Duruma itiraz edenler çete tarafından silahla tehdit ve darp edildi. Çete bu satışlarla 300 milyon TL’lik vurgun yaptı. İnşaat şirketi savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çetin Ş. ve Nihat A.’nın yönettiği çeteye yönelik 7 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde iki dalga operasyon düzenlendi, 12 kişi tutuklandı. Mağdurları tehdit ve darp eden 19 kişi de dün İstanbul ve İzmir’de eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonla yakalandı.