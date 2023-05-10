Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Rezidans çetesine 3’üncü dalga operasyon

Güncelleme Tarihi:

#Tutuklandı#İzmir#Operasyon
Rezidans çetesine 3’üncü dalga operasyon
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 07:00

İstanbul Esenyurt’taki Fly Butik Rezidans inşaat projesi Metin Uçar’ın sahibi olduğu Uçarlar Yapı Gayrimenkul Şirketi tarafından yapıldı.

Haberin Devamı

İddiaya göre, ‘Çeto Başkan’ lakaplı Çetin Ş.’nin elebaşılığını yaptığı çete, siteyi tehdit ve baskı ile ele geçirdi. Sitedeki 212 daire aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 800 kişiye satıldı. Satış yapılırken de Uçar’ın sahte kaşeleri kullanıldı. Olayda Uçar’ın ortağı Mehmet Ö. de rol aldı.

300 MİLYON TL’lik VURGUN

Sahte ikiz satışlar nedeniyle projeden daire alanlar dairelerine sahip olamadı. Duruma itiraz edenler çete tarafından silahla tehdit ve darp edildi. Çete bu satışlarla 300 milyon TL’lik vurgun yaptı. İnşaat şirketi savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Rezidans çetesine 3’üncü dalga operasyon

Çetin Ş. ve Nihat A.’nın yönettiği çeteye yönelik 7 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde iki dalga operasyon düzenlendi, 12 kişi tutuklandı. Mağdurları tehdit ve darp eden 19 kişi de dün İstanbul ve İzmir’de eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonla yakalandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tutuklandı#İzmir#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı?

#Anneler Günü
Lösemiye yakalandı, bir bebeğin kordon kanı ile iyileşti… ‘80’den fazla hastalığın tedavisinde kullanıyor’

Lösemiye yakalandı, bir bebeğin kordon kanı ile iyileşti… ‘80’den fazla hastalığın tedavisinde kullanıyor’

#Kordon Kanı
NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

#Jimmy Butler