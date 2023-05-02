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Rezaleti polis önlemişti: Ailesine teslim edildi

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#Diyarbakır#Sur#Düğün
Rezaleti polis önlemişti: Ailesine teslim edildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 07:00

15 yaşındaki G.G.’nin ‘evlendirilmekten’ polis baskınıyla kurtulduğu olayda çocuk aileye teslim edildi.

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Diyarbakır Sur’da 29 Nisan’da, 15 yaşında olduğu iddia edilen G.G. adlı kız çocuğu ile S.S. düğün salonuna geldi. G.G. ve S.S., davetlilerin olduğu salona girecekleri sırada polisin operasyonuyla durduruldu. Polis, G.G.’yi ekip aracına götürürken, damat S.S.’nin de aralarında olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. G.G.’nin pedagog eşliğinde ifadesi alındı.

SERBEST BIRAKILDILAR

G.G.’nin annesi M.G., ifadesinde kızının severek evlenmek istediğini belirterek, “Biz de onay verdik. Herhangi bir zorlama olmadı” dedi. G.G., ifadesinin ardından ailesine teslim edildi. Gözaltında bulunan 5 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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#Diyarbakır#Sur#Düğün

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