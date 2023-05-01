Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Rezaleti polis önledi

Güncelleme Tarihi:

#DİYARBAKIR#Kız Çocuğu#Evlendirme
Rezaleti polis önledi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 07:00

Bir düğün salonunda küçük yaşta kız çocuğunun evlendirileceği ihbarı alan polis, harekete geçti. Düğün salonunu basan polis, 15 yaşında olduğu öğrenilen G.G. ile 24 yaşındaki S.S.’yi gözaltına aldı. Çocuğun annesi M.G., ifadesinde “Herhangi bir zorlama olmadı” dedi.

Haberin Devamı

DİYARBAKIR’ın Sur ilçesinde 15 yaşındaki G.G., 24 yaşındaki S.S. ile ‘evlendirilmek’ üzere önceki gün kuaföre götürüldü. G.G. ile S.S., daha sonra gelin arabasıyla düğün salonuna geldi. Salona giriş yapan G.G. ve S.S., davetlilerin olduğu salona girecekleri sırada polisin operasyonuyla durduruldu.

Rezaleti polis önledi

TUHAF SAVUNMA

Polis, G.G.’yi ekip aracına götürürken, S.S.’nin de aralarında olduğu toplam 5 kişiyi gözaltına aldı. G.G. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan S.S.’nin de olduğu 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Gözaltına alınanlar arasında bulunan G.G.’nin annesi M.G., ifadesinde kızının severek evlenmek istediğini belirterek, “Biz de evliliğe onay verdik. Herhangi bir zorlama olmadı” dedi.

Haberin Devamı

Düğüne gelenlere verilen davetiyede ise “Yaşama dair ne varsa her anında birlikte olmaya karar verdik. Bu tekrarı olmayan günde bizimle beraber olmanız bize ayrı bir mutluluk verecektir” notu olduğu görüldü. Bir süre düğün salonunda kalan davetliler de durumu öğrendikten sonra salondan ayrıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#DİYARBAKIR#Kız Çocuğu#Evlendirme

BAKMADAN GEÇME!

Sporda başarısızlık yok mudur Giannis’in bozgun sonrası açıklamaları tartışma yarattı ‘Ağır zırvaladı’

Sporda başarısızlık yok mudur? Giannis’in 'bozgun sonrası' açıklamaları tartışma yarattı! ‘Ağır zırvaladı’

#NBA
Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew
Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

#Rota