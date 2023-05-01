Rezaleti polis önledi

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DİYARBAKIR’ın Sur ilçesinde 15 yaşındaki G.G., 24 yaşındaki S.S. ile ‘evlendirilmek’ üzere önceki gün kuaföre götürüldü. G.G. ile S.S., daha sonra gelin arabasıyla düğün salonuna geldi. Salona giriş yapan G.G. ve S.S., davetlilerin olduğu salona girecekleri sırada polisin operasyonuyla durduruldu.

TUHAF SAVUNMA

Polis, G.G.’yi ekip aracına götürürken, S.S.’nin de aralarında olduğu toplam 5 kişiyi gözaltına aldı. G.G. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan S.S.’nin de olduğu 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Gözaltına alınanlar arasında bulunan G.G.’nin annesi M.G., ifadesinde kızının severek evlenmek istediğini belirterek, “Biz de evliliğe onay verdik. Herhangi bir zorlama olmadı” dedi.

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Düğüne gelenlere verilen davetiyede ise “Yaşama dair ne varsa her anında birlikte olmaya karar verdik. Bu tekrarı olmayan günde bizimle beraber olmanız bize ayrı bir mutluluk verecektir” notu olduğu görüldü. Bir süre düğün salonunda kalan davetliler de durumu öğrendikten sonra salondan ayrıldı.