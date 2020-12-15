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Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 15.12.2020 - 13:12 | Son Güncelleme:

Reyhanlı'nın sembol sinemasında yangın

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Reyhanlı'nın sembol sinemasında yangın
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HATAY Reyhanlı'da, ilçenin simgelerinden, 50 yıllık sinemanın çatısında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Reyhanlının sembol sinemasında yangın
İlçeye bağlı Fidanlık Mahallesi’nde yaklaşık 50 yıl önce hizmete giren ve senelerdir kapalı olan simge yerlerden sinemanın çatısında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalleli, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen polisler, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Soğutma çalışmaları başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

 

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