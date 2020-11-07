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Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 07.11.2020 - 14:22 | Son Güncelleme:

Reyhanlı’da, ilkokul öğrencilerinden İzmir’e anlamlı mektup

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Reyhanlı’da, ilkokul öğrencilerinden İzmir’e anlamlı mektup
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HATAY’ın Reyhanlı ilçesindeki Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören öğrencilerin velileri, İzmir’de depremden etkilenenlere gıda kolileri gönderdi. Öğrenciler de mektup yazarak depremzedelerin acılarını paylaştı.

Reyhanlı’da, ilkokul öğrencilerinden İzmir’e anlamlı mektup
Okul Aile Birliği Başkanı Ömer Faruk Ezer, 2/A sınıf öğrencilerinin ailelerinin de desteği ile İzmir’e gıda kolileri hazırladıklarını söyledi. Ezer, öğrencilerin de hazırladıkları mektupları gıda kolilerinin içerisine koyduklarını kaydetti. Öğrencilerden Havva İzdihar Ezer, Hatay’dan İzmir’e diye başladığı mektubunda ‘Acınız acımızdır, üzüntünüz üzüntümüzdür. Canım İzmir, Rabbim bir daha yaşatmasın sizleri çok seviyorum. Her gün televizyondan takip ediyorum, size bol bol dua ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Canım İzmir, ben Hatay’dan Hava İzdihar Ezer, 2/A sınıfı olarak kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Hatay İzmir kardeş’ sözlerine yer verdi.

Veli ve öğretmenlerin destekleriyle hazırlanan yardım kolileri, İzmir’e gönderildi.

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