ANKARA, (DHA)
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Resulayn'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'daki ihtiyaç sahibi ailelere, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinatörlüğünde gıda yardımı yapıldığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızca, Barış Pınarı bölgesindeki Resulayn'a bağlı köylerde ihtiyaç sahibi ailelere, AFAD koordinatörlüğünde gıda yardımı yapıldı" denildi.
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