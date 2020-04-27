Resul Ne Demek? Resul Nedir? Resul Tdk Kelime Anlamı

Resul, Arapça kökenli bir kelimedir. Resul anlam olarak peygamber, elçi anlamlarını taşımaktadır. Dini bakımdan değerli bir anlam taşıyan resul kelimesi, Kur'an-ı Kerim'de de ayetlerde yer alır. Bazı aileler, yeni doğan erkek çocuklarına bu özel kelimeyi isim olarak da vermektedir.

Resul Ne Demek?

Resul kelimesinin bazı anlamları vardır. Bu anlamlar;

- Haberci

- Kendisine kitap indirilmiş olduğuna inanılan peygamber, yalvaç.

- Bir devleti başka bir devlet karşısında temsil eden kimse, sefir

- Bir uzlaşma sağlamak ya da bir işi sonlandırmak için birinin yanına gönderilen kişi şeklinde sayılabilir.

Resul Nedir?

Resul, İslam dininde insanları müjdelemek ve uyarmak için Allahü Teala tarafından gönderilen kişiler olarak belirtilir. Kelime anlamı bakımından ise " tasarrufa hakkı olmaksızın, birinin sözünü olduğu gibi bir başkasına bildiren kimse " anlamını taşır.

Resul kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki anlam veya anlamları araştırılmaktadır. Bu sorunun cevabı TDK sözlüklerinde yer almaktadır. Peki, TDK'na göre resul kelimesinin anlamı nedir; resul kelimesinin sözlük anlamı hakkında detaylar

Resul ;

- Kendisine kitap indirilmiş peygamber

- Haberci olarak ifade edilmektedir.