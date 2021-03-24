Resul Kurt kimdir? Doç. Dr. Resul Kurt'un biyografisi

Resul Kurt, 1971 yılında Adıyaman’da doğdu. İlköğretimini Adıyaman 12 Eylül İlkokulunda, Orta Öğrenimini Gazi Ortaokulunda ve Adıyaman Lisesi’nde tamamladı.

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Organizasyon Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı.

Resul Kurt, 06.03.1995 tarihinde Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sosyal Sigortacılık Anabilim dalında Yüksek Lisans eğitimine devam etti. 3 yıllık Müfettiş Yardımcılığı dönemini müteakip yeterlik sınavında başarılı olarak 1998 yılında Sigorta Müfettişliğine atandı.

1999 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sosyal Sigortacılık Anabilim dalında Yüksek Lisans eğitimini, “Sosyal Sigortalarda Denetim ve Özel Bir Denetim Yöntemi Olarak Asgari İşçilik Uygulaması” konulu master teziyle tamamlayarak Sosyal Sigortacılık Bilim Uzmanı oldu.

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığında Sigorta Müfettişi olarak çalıştı. 2006-2007 yıllarında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Danışmanlığı görevinde bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında Başmüfettiş olarak görevini sürdürdüğü görevinden 22.12.2008 tarihinde istifa ederek ayrıldı.

Marmara Üniversitesi Mali Hukuk programında "Vergi Hukuku Açısından Hizmet Akdi" konulu doktora tezini 2010 Eylül ayında tamamladı.

Marmara Üniversitesi SBMYO Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı.

2009 yılı başında Mehmet Koçak'la birlikte kurduğu "Kurt ve Koçak Danışmanlık, Eğitim Ve Yayıncılık Tic. Ltd. Şti."nde kamu ve özel sektöre iş hukuku ve sosyal konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Evli ve İki çocuk sahibi olup İngilizce bilmektedir.

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