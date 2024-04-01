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Resul Emrah Şahan, Şı̇şlı̇’de yüzde 66,6’lık ‘rekor’ oy oranıyla belediye başkanı seçildi

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#Şişli#CHP#Resul Emrah Şahan
Resul Emrah Şahan, Şı̇şlı̇’de yüzde 66,6’lık ‘rekor’ oy oranıyla belediye başkanı seçildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2024 14:27

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, yüzde 66,6’lık ‘rekor’ oy oranıyla Şişli Belediye Başkanı oldu. Şahan, 2004 yılında yüzde 65,7 oy alan Mustafa Sarıgül’ü geçerek Şişli tarihinin en yüksek oy oranıyla seçilen Belediye Başkanı oldu.

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İstanbul Şişli’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin resmi olmayan sonuçlarına göre, CHP adayı Resul Emrah Şahan, yüzde 66,6 oranıyla 99 bin 415 oy aldı. Bu sonuçların ardından Şişli’de yüzde 66,6 ile rekor oy oranına ulaşan Şahan, 2004 yılında yüzde 65,7 oy alan Mustafa Sarıgül’ü geçerek Şişli tarihinin en yüksek oy oranıyla seçilen Belediye Başkanı oldu.

"ŞEHRİMİZİ, ÜLKEMİZİ ÇOK DAHA GÜZEL GÜNLERE YİNE HEP BİRLİKTE TAŞIYACAĞIZ"

Resul Emrah Şahan, Şişli’de ve İstanbul’da elde edilen başarılardan ardından sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajı yayınladı. Şahan mesajında, “Bugünden itibaren İstanbul’da ve Şişli’de güneş bir başka doğacak. Kalbimiz; şehrimize, ilçemize, demokrasimize rekor oyla sahip çıkan yurttaşlarımızla birlikte. Hep birlikte başardık. Şehrimizi, ülkemizi çok daha güzel günlere yine hep birlikte taşıyacağız. Beni bu göreve layık gören Parti Meclisimize, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e ve birlikte İstanbul’un muhafızlığını üstlenmekten onur duyacağım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na saygılarımı sunuyorum. Sandıklara giden, sayımlarda oylarımıza, geleceğimize sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Resul Emrah Şahan, Şı̇şlı̇’de yüzde 66,6’lık ‘rekor’ oy oranıyla belediye başkanı seçildi

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#Şişli#CHP#Resul Emrah Şahan

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