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Restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi ışık ve lazer gösterisiyle ziyarete açıldı

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#Kız Kulesi#Restorasyon#Açılış
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 23:19

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi, ışık ve lazer gösterileriyle birlikte ziyarete açıldı. 

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İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olan Kız Kulesi yaklaşık 20 ay süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşların ziyaretine açıldı.

Restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi ışık ve lazer gösterisiyle ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan restorasyon çalışmaları tamamlanan Kız Kulesi'nden saat 21.00'da ışık ve lazer gösterisi yapıldı. Vatandaşlar, yaklaşık 30 dakika süren ışık ve lazer gösterisine büyük ilgi gösterdi. Yapılan gösteriyi izlemek ve o anları görüntülemek isteyen vatandaşlar Üsküdar sahile akın etti.

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#Kız Kulesi#Restorasyon#Açılış

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