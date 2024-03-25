Restoranın önünde öldürüldü

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Daha sonra restoranın önüne giden 2 kişi, işyerine doğru ateş açtı. Açılan ateş sırasında kapıda duran Muhammet Subaşı (25) yüzüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Avcılar’daki özel bir hastaneye kaldırılan Subaşı kurtarılamadı.

‘PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİLER’

Polis ekipleri saldırı düzenlenen işyeri ve çevresinde inceleme yaptı. Olay yerinde 6 boş kovan bulundu. Görgü tanığı bir pazarcı, “Peş peşe ateş edip kaçtılar. 2 kişiydiler biri önde diğeri yanında. Camlar yarı açık, filmliydi. Çocuk var diye korktuk” diye konuştu. Kaçan silahlı saldırganların yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.