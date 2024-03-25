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Restoranın önünde öldürüldü

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#İSTANBUL#Avcılar#Silahlı Saldırı
Restoranın önünde öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 07:00

İSTANBUL Avcılar’da kırmızı renkli otomobille dün 05.00 sıralarında tezgâh kurmaya başlayan pazarcıların yanına gelen 2 kişi, “Buralarda içkili bir restoran varmış, nerede?” diye sordu.

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Daha sonra restoranın önüne giden 2 kişi, işyerine doğru ateş açtı. Açılan ateş sırasında kapıda duran Muhammet Subaşı (25) yüzüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Avcılar’daki özel bir hastaneye kaldırılan Subaşı kurtarılamadı.

‘PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİLER’

Polis ekipleri saldırı düzenlenen işyeri ve çevresinde inceleme yaptı. Olay yerinde 6 boş kovan bulundu. Görgü tanığı bir pazarcı, “Peş peşe ateş edip kaçtılar. 2 kişiydiler biri önde diğeri yanında. Camlar yarı açık, filmliydi. Çocuk var diye korktuk” diye konuştu. Kaçan silahlı saldırganların yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

 

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#İSTANBUL#Avcılar#Silahlı Saldırı

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