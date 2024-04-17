Restoranda askeri Ã¼niforma ile servis tepki Ã§ekmiÅŸti: 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

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Ä°stanbulâ€™da bir restoranda askeri Ã¼niforma ile servis yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlara ait gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sosyal medyada paylaÅŸÄ±ldÄ±. Tepki Ã§eken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin ardÄ±ndan inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda iÅŸ yerinin BeyoÄŸlu HÃ¼seyinaÄŸa Mahallesinde faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi ve TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± A.K.â€™ye ait olduÄŸu belirlendi.

Videoda askeri Ã¼niforma ile servis yapan kiÅŸinin ise iÅŸletmede Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ± uyruklu Y.J. olduÄŸu tespit edildi. Olayla ilgili iÅŸletme sahibi A.K. , iÅŸletme mesul mÃ¼dÃ¼rÃ¼ A.G. ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Ã¼niforma ile servis yapan Ã§alÄ±ÅŸan Y.J. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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Konuyla ilgili Ä°stanbul ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada. â€œÅžÃ¼phelilerle ilgili 'TÃ¼rk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve OrganlarÄ±nÄ± AÅŸaÄŸÄ±lama' suÃ§undan adli iÅŸlem baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n devamÄ±nda, iÅŸletme iÃ§erisinde oturum izinleri olmadÄ±ÄŸÄ± belirlenen ve sigortasÄ±z olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± tespit edilen M.I. , A.R. ,H.M.Y.A. isimli yabancÄ± uyruklular muhafaza altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± iÅŸlemleri baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca olayÄ±n meydana geldiÄŸi iÅŸ yerinin 'Turizm Ä°ÅŸletme Belgesi' iptal edilmiÅŸtir" denildi.

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