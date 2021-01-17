Restoran lokanta ve kafeler ne zaman açılacak? İşte en son gelişmeler

Lokanta, restoran kafelerin durumu gündemde yer almaya devam ediyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen, insanların sosyalleştiği kafe ve kahvehane gibi mekanların durumu merak konusu oldu. Bir süredir kapalı olan kafe ve kahvehanelerin yeniden ne zaman faaliyete geçeceği merak ediliyor. İşte, konuya dair son gelişmeler...

Kafelerin, restoranların ve lokantaların açılmasına yönelik değerlendirmeler başta işletme sahipleri olmak üzere vatandaşlar tarafından da takip ediliyor. Sosyal mesafe kuralları ve bulaşıcılık riskini azaltmaya yönelik alınan kararla kafe, restoran ve lokanta gibi işletmeler paket servis/gel-al şeklinde hizmet veriyor. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte kısıtlamaların kaldırılacağını belirtti.

Kafeler ve restoranlar bir süre daha kapalı kalacak. Bu kapsamda yeni bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

LOKANTA, RESTORAN VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başındaki Kabine Toplantısı gündeminin en önemli konusunun, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler olduğunu belirterek, alınan tedbirler sayesinde salgının artış hızını gözle görülür bir şekilde geriletmeyi başardıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, ‘Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır.’ dedi.