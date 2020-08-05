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Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 05.08.2020 - 03:49,Son Güncelleme:

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte general ve amiral atamaları

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Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte general ve amiral atamaları
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Kara, Deniz ve Hava Kuvvet Komutanlıkları bünyesindeki general ve amiral atamaları, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan atama kararına göre; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 127 general ve amiralin görev yerleri değişti. Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri'nde 74 general, Deniz Kuvvetleri'nde 36 amiral ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 17 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.

 

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